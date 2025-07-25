Köfteci Yusuf, yangınla mücadele eden ekiplere kapılarını açtı

Türkiye’nin önde gelen yerli restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devam eden yangınla mücadeleye destek amacıyla örnek bir dayanışma sergiledi. Marka, Osmaneli şubesini yangının çıktığı ilk günden itibaren, alevlerle savaşan kahramanlara ücretsiz olarak açtı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan ve çevre illeri de etkileyen orman yangınına karşı tüm Türkiye tek yürek olurken, Köfteci Yusuf zorlu şartlar altında görev yapan personelleri unutmadı. Ekiplere sıcak yemek ve dinlenme ortamı sunan Köfteci Yusuf, bu anlamlı davranışıyla kamuoyunun takdirini topladı.