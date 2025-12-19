Köklerden Göklere: Geleceğe Kanat Açan Proje

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen Köklerden Göklere Projesi kapsamında, Silivri Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Silivri Ortaokulu’nda açılan Model Uçak Kursunun sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat katıldı.

Bilim, Üretim Ve Teknoloji Odaklı Eğitim

Bilgiyi, beceriyi ve değeri bütüncül bir yaklaşımla ele alan kurs programı; öğrencilerin bilimsel düşünme, üretkenlik ve teknolojiyle iç içe öğrenme becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sundu. Uygulamalı eğitim süreci boyunca öğrenciler, model uçak yapımı üzerinden aerodinamik, mühendislik ve tasarım temelli kazanımlar elde etti.

Öğrencilere Tebrik, Emek Verenlere Teşekkür

Sertifika töreninde kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edilirken, projeye katkı sunan eğitmenler ve paydaşlara teşekkür edildi. Eğitim yöneticileri, bu tür projelerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Köklerden Göklere Projesi’nin, öğrencileri geleceğin bilim ve teknoloji dünyasına hazırlayan örnek uygulamalarla devam edeceği ifade edildi.