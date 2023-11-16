Kokoreççilerin sorunlarını dinledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kokoreççiler Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kuşoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Kokoreççiler Derneği Başkanı Kuşoğlu, kokoreççilerin sorunları ve isteklerini iletti. Kuşoğlu “Bozüyük’te kokoreççiliği tanıtmak, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, kokoreççiler çarşısında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak amacıyla bu derneği kurduk"dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Dernek Başkanı Kuşoğlu’da Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.