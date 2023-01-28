Kolan hastanesi şifa dağıtmaya devam ediyor
Silivri Kolan Hastanesine bacakta kızarıklık, kabuklanma, sulanma şikâyeti ile gelen hasta, tedavisinin 9.gününde şifa buldu.
Özel Silivri Kolan Hastanesi Cildiye uzmanı Uzman Doktor Vahit Mültecihak, tedavi sürecini hakkında bilgiler vererek “Sol bacakta yaygın kızarıklık, kabuklanma, sulanma şikâyeti ile gelen hastamızın dermatolojik Muayenesinde sol bacakta yaygın varis paketleri saptanarak, tüm bacağı etkileyen eritemli, kurutlu, prülan sızıntılı plaklar mevcuttu. Hastamıza Staz Dermatit tanısı ile sistemik antibiyotik +topikal orta patent steroid tedavisi başlandı. Tedavini 9.gününde bariz iyileşme görüldü.” dedi.