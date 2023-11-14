Kolej yöneticisinden sendikaya bağlı öğretmene saldırı

Kadıköy'deki bir kolejde yönetici olan şahıs, iddiaya göre, sigortasız çalıştırdığı sendika üyesi öğretmene elindeki şemsiye ile saldırıda bulundu. O anlar öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kolej yöneticisinden sendikaya bağlı öğretmene saldırı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kadıköy’deki bir kolejde yönetici olan şahıs, iddiaya göre, sigortasız çalıştırdığı sendika üyesi öğretmene elindeki şemsiye ile saldırıda bulundu. O anlar öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Kadıköy’de bulunan bir kolejde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İddiaya göre, sigortasız çalıştırılan öğretmenlerden biri, dertlerini anlatmak için geldikleri okulda yönetici olan şahıs tarafından saldırıya uğradı. O anlar olayın tarafı olan öğretmen tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman