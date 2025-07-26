Koleksiyoner Kara, müze kurmak istiyor

Ankara’da 40 yıldır koleksiyonerlik yapan Raif Kara, koleksiyonunda parçaları sergileyeceği bir müze kurmak istiyor.

Ankara’da 40 yıldır koleksiyonerlik yapan Raif Kara, müzeye dönüştürmek istediği koleksiyonunda şu an 165 gramofon, 60 civarında pikap, 6 bin civarında taş plak, 3 bin longplay ve yaklaşık 3 bin adet 45’lik plak bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, Kara’nın koleksiyonunda 5 adet de altın plak var.

"İnsanlar gittikleri şehirlerden sevdiklerine sesli kartpostallar gönderiyordu"

Taş plakların ve vinil plakların resimli örneklerini de arşivinde bulundurduğunu belirten Kara, "Taş plakların 12, vinil plakların ise yaklaşık 200 resimli örneği var. Bir de kartpostal plaklar var. 1960’lı yıllarda çok popülerdi. İnsanlar gittikleri şehirlerden sevdiklerine sesli kartpostallar gönderiyordu. Bunlardan da 250’ye yakın var" ifadelerini kullandı.

"Hulusi Kentmen’in, Türkan Şoray’ın, Ediz Hun’un, Filiz Akın’ın ilk filmleri arşivimde yer alıyor"

Kara’nın koleksiyonunda yalnızca müzik değil, sinema tarihine dair parçalar da yer alıyor. Yeşilçam sanatçılarının film kasetlerini de koleksiyonunda bulunduran Kara, "Hulusi Kentmen’in, Türkan Şoray’ın, Ediz Hun’un, Filiz Akın’ın ilk filmleri arşivimde yer alıyor. Yaklaşık 50 Yeşilçam filmi, çok sayıda çizgi film, belgesel ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim filmleri de var. Bunları gösterecek 6 adet profesyonel film makinesi de mevcut" açıklamasında bulundu.

"Eserlerin kıymet görmesi için müze kurmak istiyorum"

Koleksiyonunu bir müzeye dönüştürmek istediğini ifade eden Kara, bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Benden sonra da bu eserlerin kıymet görmesi için müze kurmak istiyorum. Umarım önümüzdeki yıl içinde bu hayali gerçeğe dönüştürürüz" dedi.