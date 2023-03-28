Kolon kanseri tedavisinde kullanılan robotik cerrahi ile hastalar daha hızlı taburcu ediliyor

Kolon kanseri ameliyatında kullanılan robotik cerrahi ile ağrı, kanama ve iyileşme süresinin azalması hastaların daha hızlı taburcu edilmesini sağlıyor.

Kolon kanserinin cerrahi operasyonlarında kullanılan, cerrahlara ve hastalara avantaj sağlayan robotik cerrahi, her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Robotik cerrahi ile ameliyat sırasında vücutta açılan kesinin daha az olması ve buna bağlı olarak işlem sonrasında ağrı, kanama ve iyileşme süresinin azalması hastalar açısından olumlu üstünlükler olarak ön plana çıkıyor. Ankara’da bir tek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde uygulanan ve işlemi gerçekleştiren cerrahın hareketlerini taklit eden Robotik cerrahi, el titremesini engelleme özelliği ile işlem sırasında istenmeyen kesiklerin önüne geçebiliyor.

“8 milimetrelik deliklerden karın içine giriyoruz ve mevcut hastalığı en ideal şekilde bertaraf ediyoruz”

Kolon kanseri tedavisinde kullanılan robotik cerrahi ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Cavit Yüksel, geçmiş dönemlerde uygulanan açık ameliyatlarda hasta karnının boylu boyunca kesilmesi gerektiğini belirterek, “Hastanın hastanede daha uzun süre kalmasına sebebiyet veren, iyileştirmesini geciktiren ve ameliyat sonrası dönemde ağrılara sebebiyet veren ameliyat tekniklerimiz vardı. Zaman içerisinde yüksek teknolojinin gelişmesiyle ve bu hastanenin oluşumuyla beraber ileri teknoloji ürünü olan robotik cerrahiye kavuştuk. Robotik cerrahinin avantajı kişiyi kesmeden, 8 milimetrelik deliklerden karın içine giriyoruz ve mevcut hastalığı en ideal şekilde bertaraf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ellerimizi taklit eden bu sistem hastaya şifa dağıtıyor”

Robotik cerrahi işleminin kendi aparatları ve kolları olan bilgisayar sistemi olduğunu dile getiren Yüksel, “Bu sistemde kollar karın içine yollanıyor. 8 milimetrelik port dediğimiz kollar sayesinde ellerimiz karın içerisine yerleşiyor ve ellerimizi taklit eden bu sistem, hastaya şifa dağıtıyor. Burada bir konfigürasyon var. Robotun kendi bilgisayarı, kolları ve aletleri var. Bu sayede ameliyatlar çok daha yüksek teknolojide, daha konforlu, kısa iyileşmeye sebebiyet veren ve daha kaliteli onkolojik sonuçlar verebilen bir durum” ifadelerini kullandı.

“Neredeyse 20-30 cclik bir kanamayla bu ameliyatı bitiyoruz”

Ameliyat öncesi operasyon yapılacak bölgenin damar yolu haritası oluşturulması sayesinde işlem sırasındaki kanamayı en aza indirebildiklerine dikkati çeken Yüksel, “Karın zarından giriyoruz ve herhangi bir kanamaya sebebiyet vermiyoruz. Bir avantajı minimal invaziv dediğimiz yani kanama miktarını en aza çeken bir yöntem. Eskiden açık cerrahide 400-500 cc kanama olurken bunları neredeyse 20-30 cclik bir kanamayla bu ameliyatı bitiyoruz. Hasta neredeyse ameliyat öncesi nasıl girdiyse ameliyat sonrası da bu şekilde çıkabiliyor” dedi.

“Hasta neredeyse 3’üncü veya 4’üncü günde evine gidebilecek hale gelebiliyor”

Yüksel, robotik cerrahi sayesinde kanserli hücrenin 5-6 santimetrelik bir kesiden çıkarılabildiğine değinerek, “Düşünün eskiden 30 santimetrelik yeri şimdi 5-6 santimetrelik yerden çıkartabiliyoruz. Hasta neredeyse 3’üncü veya 4’üncü günde evine gidebilecek hale gelebiliyor” ifadelerine yer verdi.

“Hasta ertesi gün, hatta ameliyat günü ayakta olabiliyor”

Ayrıca Yüksel, ameliyat sırasında hasta vücudunda açılan küçük kesilerde işlem yapılmasından dolayı hastanın iyileşme sürecinin daha kolay olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Hasta ertesi gün, hatta ameliyat günü ayakta olabiliyor. 6-8 saat sonra su veriyoruz. Eski ameliyatlarda hastayı ayağa kaldırmak neredeyse mucize gibiydi. 3’üncü ya da 4’üncü günde ancak kaldırabiliyorduk. Şu anda hasta odasına geldiği gün ayaklanıyor, yürümeye başlıyor hatta beslenmeye başlıyor. Önce suyla besliyoruz, daha sonra ilerleyen dönemde komposto türevi öğünlerle hemen başlıyoruz. Hastayı dördüncü günde evine yolluyoruz.”