Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

Saygı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Sevim, hayati öneme sahip bir sağlık konusu olan kolon kanseri hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Dr. Sevim, öncelikle bu tür bir kanserden korunmanın en etkin yolunun risk faktörlerinin detaylı anlaşılmasından geçtiğine dikkat çekti.

Hayati öneme sahip bir sağlık konusu olan kolon kanseri hakkında derinlemesine bilgi paylaşımında bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Sevim, kolon kanserinin belirtilerinin erken evrelerde teşhis edilmesinin, hastalığın tedavi sürecinde çok büyük bir fark oluşturabileceğine işaret etti. Bu belirtiler arasında, bağırsak alışkanlıklarında belirgin değişiklikler, karın ağrıları, isteksizce gelişen kilo kayıpları gibi durumların yer alabileceğini ifade etti.

Dr. Sevim, bu hastalığın teşhisinde erken dönem tespitinin önemine vurgu yaparak, tarama testlerinin, kanser belirtilerinin ortaya çıkmasından çok daha önce, polip ve kanser hücrelerinin teşhisi konusunda önemli bir yardımcı olduğunu ifade etti. Bu sayede tedavi sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebileceğini belirtti.

Türkiye’deki mevcut sağlık rehberlikleri doğrultusunda, 50-70 yaş arasındaki her bireyin iki yılda bir "gaitada gizli kan testi" yaptırması gerektiğini harlatan Dr. Eyüp Sevim; bu testin, kanserleşmemiş polip şeklindeki tümörlerin erken evrede tespitine yardımcı olabileceğini ve böylece kanser gelişiminin önlenmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca, risk grubunda yer alan kişilere, belirli periyotlarla sigmoidoskopi veya kolonoskopi testleri yapılmasını tavsiye etti.

Dr. Sevim, tüm bireylerin kendi yaşam tarzlarını ve alışkanlıklarını detaylıca gözden geçirerek, düzenli aralıklarla tarama testlerine katılarak ve herhangi bir belirti hissetmeleri durumunda hemen sağlık profesyonellerine başvurarak, kolon kanserine karşı korunabileceklerini vurguladı.