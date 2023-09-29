Kolonya içtiği iddia edilmişti, kalp damar hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiş

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaklaşık 5 ay önce kolonya içerek öldüğü iddia edilen 61 yaşındaki İsmail Aydemir’in, kalp damar hastalığı neticesinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay, 2 Nisan 2023 tarihinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde meydana gelmişti. Arkadaşları ile birlikte tatile gelen 61 yaşındaki İsmail Aydemir, evin içerisinde salondaki koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası Aydemir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydemir’in kolonya içtiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Yapılan otopsi neticesinde İsmail Aydemir’in kanında alkol (etanol-metanol) tespit edilmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, Aydemir’in kalp damar hastalığı sebebi ile hayatını kaybettiğine yer verildi.