Kolordu bandosunun konserinde 5 yaşındaki Kartal şeflik yaptı

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde konser veren 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ilgiyle izlendi. Bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti.

Kolordu bandosunun konserinde 5 yaşındaki Kartal şeflik yaptı
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sina pırlanta
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Edirne’de 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde konser veren 5’inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ilgiyle izlendi. Bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti.

Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde konser veren 5’inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Marşlara eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti. Konserde bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti. Şef Yarbay Mevlüt Belyurt’un minik Kartal’a kepini takması ile keyifli anlar yaşandı. Bandonun 1 saat süren konseri izleyenlerden büyük alkış aldı.

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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde 30 Ağustos Zafer Marşı, Plevne türküsü, Vatan Marşı, Memleketim, Sakarya Marşı, Anafartalar Marşı, Bu Bayrak, Trakya Marşı seslendirildi.