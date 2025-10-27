Kolpa FestOlive'de sahne aldı

Edremit’te düzenlenen II. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive), Kolpa grubunun sahne aldığı konserle coşkulu bir şekilde sona erdi. Zeytinyağı kültürünü müzikle buluşturan festival, üç gün boyunca renkli etkinliklere ve yoğun katılıma sahne oldu.

Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin kapanış konserinde sahne alan ünlü müzik grubu Kolpa, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival alanını dolduran kalabalık, Kolpa’nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival boyunca düzenlenen zeytinyağı tadım atölyeleri, söyleşiler, sergiler ve gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir deneyim sunuldu. Yetkililer, FestOlive’in bölgenin zeytinyağı kültürünü tanıtmak, kaliteli üretimi teşvik etmek ve tağşişle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Etkinlik sonunda Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, tüm katılımcılara ve özellikle festivalin son gecesinde sahne alan Kolpa grubuna teşekkür ederek, "Seneye tekrar buluşmak dileğiyle" mesajını paylaştı.