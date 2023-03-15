Koltuk değnekleri milletvekili aday adayı olmasına engel olmadı

Yaşadığı rahatsızlık sonrası hayatını koltuk değnekleriyle devam ettirmek zorunda kalan Sinan Karahan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 13 Mart’ta başlayan 28’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylığı başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. Küçükken geçirdiği çocuk felci hastalığı sonucu bedensel engele sahip olan ve İstanbul 3’üncü bölgeden aday olmak için kendi aracıyla Ankara’ya seyahat eden Karahan, diğer vatandaşlar gibi işlemlerini tamamlamak amacıyla CHP genel merkez binasındaki bankolara geldi. Başvuruya oğluyla gelen Karahan, burada ilk olarak üyelik işlemlerini kontrol ettirmesinin ardından evraklarını ilgili bölüme teslim etti. Ardından Karahan, “hukuk birimi” bölümünden adli sicil kaydını kontrol ettirerek, 28’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu tamamladı.

“Bir insan hakkı sorunu olarak meseleye bakılırsa daha çok çözüme ulaşılır diye düşünüyorum”

Özgürlükler ve yaşam hakkı konusunda katkı sunmak ve elini taşın altına koymak istediği için milletvekili olmak istediğini belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

“Sokakta çocuğunu pusette gezdiren bir annenin çukura düşmesiyle bir engellinin yolda yürüyememesi bence aynı manada. Elbette ki dezavantajlı gruplar var, pozitif ayrımcılık uygulanması gereken gruplar var ama bir insan hakkı sorunu olarak meseleye bakılırsa daha çok çözüme ulaşılır diye düşünüyorum. Şu anda bu ülkede devletin istatistiklerine göre yüzde 13 engelli var.”