Kombiden sızan gazdan zehirlenen aile toprağa verildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden anne, baba ve çocukları Hendek ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Evdeki Abdurrahman (45), eşi Hacer (43) ve çocukları Zeynep (19) ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı. Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin’in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahman, eşi Hacer ve çocukları Zeynep’in hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emirhan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden aile fertleri son yolculuklarına uğurlandı

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde hayatlarını kaybeden baba, anne ve bir çocukları hastane işlemleri sonrasında Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi’ne getirildi. Burada ikindi vakti Sivritepe Mahallesi Aşağı Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında hayatlarını kaybeden baba, anne ve bir çocukları gözyaşları eşliğinde defnedildi.