Komedi filmi 'C Takımı' için hazırlıklar başladı

Kısa aralıklarla çektiği filmlerle sinema sektörüne hareket getiren Yapımcı Vahdet Erdoğan, komedi filmi olan ‘C Takımı’ için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üçüncü filmi ‘C Takımı’ için hazırlıkların başladığını duyurdu. Erdoğan, bu kez filmin genel hikayesini de yazdı. 90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadıklarının anlatıldığı komedi filminin senaryosunu Barış Başar yazdı. Nasipse Olur ve Sil Baştan Kaynanam filmlerinin ardından yeni bir komedi filmine hazırlanan Erdoğan’ın sahibi olduğu Greenart’ın ofisinde filmin cast çalışmaları devam ediyor. Genel hikayesini Vahdet Erdoğan’ın, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. 90’lı yıllarda lisede başlayan arkadaşlıklarını 30 yıl boyunca sürdüren bir kadın, beş erkek ana karakterin olduğu filmde oyuncuların büyük çoğunluğu belli oldu. Sil Baştan Kaynanam’ı Sivas’ta, Nasipse Olur’u Sinop’ta çeken ekip, üçüncü filmlerine İstanbul Beykoz’da başlayarak yine bir Anadolu kasabasında devam edecek.

Filmle ilgili heyecanlı olduklarını dile getirerek hazırlıklardan paylaşımlar yapan Vahdet Erdoğan, “Üçüncü filmin hazırlıklarına başladık. Ana karakterler için oyuncuların belirlenmesi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Ağustos ayında çekimlere başlamayı düşünüyoruz. Yeni bir hikaye, yeni bir ekip, yeni bir başlangıç tatlı bir telaş içindeyiz” dedi.