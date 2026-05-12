Komisyon kararına rağmen trafiğine kapalı sokakta park halindeki araç bitmiyor
Bilecik İl Trafik Komisyonu kararıyla geçen yıl araç trafiğine kapanan sokakta park halindeki araçlar bitmek bilmiyor.
Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak İl Trafik Komisyonu kararıyla 3 Eylül 2025 günü araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmıştı. Belediye tarafınsa sokağa duba be kilitli demir korunaklar yapılsa da araç sürücülerine etki etmedi. Kilitli demir dubalar kilitleri kırılarak sokağın araç trafiğine açıldığı gören esnaflar bu duruma bir önlem alınmasını isterken, sokağa park eden sürücülere tepki gösterdiler.