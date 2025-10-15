Komşu kavgasında vurularak öldürülen emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’de aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen Celal B. (41) ile emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş’ın (45) çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi. Celal B., komşusu Gökhan Yılmazbaş ile apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal B., yanındaki tabanca ile Gökhan Yılmazbaş’ı sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Gökhan Yılmazbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli Celal B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Gökhan Yılmazbaş için Esenler Mahallesi’ndeki Kınalı Kuzular Camii’nde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı aradından tören düzenlendi. Törende Yılmazbaş’ın yakınları taziyeleri kabul etti. Yılmazbaş, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.