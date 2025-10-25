Komşu köyün delisi' yeni sezon da kapalı gişe

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Mayıs ayında ilk kez sahnelediği ve üst üste oynanan gösterilerde büyük beğeni toplayan "Komşu Köyün Delisi" tiyatro gösterisi, yeni sezona da kapalı gişe başladı. Cuma akşamı sahnelenen oyuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyun yoğun ilgiyle karşılandı. Tüm biletlerin tükendiği oyun, yeni sezona da kapalı gişe başladı.

2 perdelik komedi türündeki oyun, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 30 kişilik ekiple sahneye taşındı. Mizahi öğelerle toplumsal eleştiriyi harmanlayan, düşündüren ve güldüren bir tiyatro oyunu olan ve ilk olarak 2002 yılında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmişti.