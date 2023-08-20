Komşudaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor

Yunanistan’daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılırken, Yunanistan’da Egnatia otobanı geçici süreyle kapatıldı.

Batı Trakya’nın Dedeağaç bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Dedeağaç’taki büyük orman yangını nedeniyle Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtildiği üzere, acil durumlarla başa çıkma ve olayın sonuçlarını yönetme konusunda ilgili kurumların çalışmalarına yardımcı olmak üzere, 19 Ağustos Cumartesi günü çıkan yangından etkilenen Evros Bölge Birimi Dedeağaç Belediyesi’ne ait alanlar için harita ve veri üretmek amacıyla Avrupa Birliği’nin Kopernik uydu sistemi devreye alınacak.

Bölgede yangının rüzgarın etkisiyle ilerlemesinden dolayı hayatı olumsuz etkileniyor. Karaçam ormanlarının yoğun olduğu bölgede alevler hızla ilerlerken 12 köyde yaşayan insanların otobüsler ile tahliyesine devam ediliyor. İtfaiye ekipleri, 10 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 34 itfaiye eri yangını söndürmek için çalıştığı, bölge çiftçisinin ise traktörleriyle yangınının ilerlememesi için söndürme çalışmalarına yardım ettiği bildirildi. Yangın bölgesindeki vatandaşları tahliye için çok sayıda otobüs gönderildiği öğrenildi.

İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kapatıldı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yangın ile ilgili olarak bölgeye İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığından oluşan ekip gönderdiği belirtildi.