Komşuları evinde ölü buldu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 65 yaşındaki üç çocuk babası Mehmet Sarıca, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, dün Hacıyakup Mahallesi Kıran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Sarıca’dan (65) haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Eve giden ve Sarıca’yı hareketsiz şekilde yatarken gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Sarıca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıca’nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Taraklı Hacıyakup Mahallesi Kıran Camii’nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.