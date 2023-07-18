Komşuların dikkati hasta anne ve oğlunu kurtardı

Edirne’de yaşlı anne ile oğlunun yaşadığı daireden ses gelmemesi üzerine harekete geçen komşuları aileyi kurtardı.

Edirne Mithat Paşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi Müftüoğlu Apartmanı’nın 5’inci katında yaşayan 86 yaşındaki anne M.B. ile 64 yaşındaki oğlu Ceyhan B., polis ve sağlık görevlilerince bitkin halde bulunmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı kadın M.B., perde takmaya çalışırken düşmesi sonucu yerinden kalkamadı. Yüz binde bir kişide görülen Guillain-Barre sendromu hastalığı nedeniyle hareket edemeyen oğlu C.B. ile uzun süre hareketsiz bir şekilde kaldı. Binada bulunan komşularının yukarıdan ses gelmemesi üzerine durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese sevk edilen polis ve 112 sağlık ekipleri içeri girdiklerinde yaşlı kadını ve oğlunu bitkin halde buldu. Derhal müdahale edilen anne ve oğlunun önemli derecede sıvı kaybı olduğu öğrenildi 5. kattan polis ve sağlık ekipleri ile indirilen anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.