Komşuların gürültü kavgasında yumruk havada uçuştu

Bursa'da iki komşu arasında sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar hava uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Komşuların gürültü kavgasında yumruk havada uçuştu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da iki komşu arasında sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar hava uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde ikamet eden iki komşu gürültü nedeniyle anlaşmazlık yaşayınca sokağa indi. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, o anlar da amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı