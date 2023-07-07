Komşuların silah sesi duyduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde komşuların silah sesi duyduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sesin geldiği iddia edilen dairede köpeklere kemik kaynatıldığı için ocağın açık bırakıldığı ve ev sahibinin bir süre sonra adrese geldiği öğrenilirken silah sesleriyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katından silah sesi duyduğunu söyleyen komşular durumu ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defaatle çalmasına rağmen açan olmadı. Daire içerisinde mutfakta ocağın açık olduğu ve köpek sesleri geldiği öğrenildi. Bir süre sonra ise ev sahibi olduğunu söyleyen bir kişi adrese gelerek köpeklere kemik kaynattığı için ocağı açık bıraktığını ve dışarıdaki işini tamamladıktan sonra eve döndüğünü söyledi. Tedbir amaçlı bir süre daha bölgede bekleyen polis ekipleri silah sesleriyle alakalı inceleme başlattı.