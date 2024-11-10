Kömür 'Atatürk'ün Mirasını Yükseltme Sözü Veriyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu lideri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıl dönümünde, Silivri’de Atatürk Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, bağlılık çelengini sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. İlçe Başkanı İbrahim Kömür, bu anlamlı tören sonrasında gerçekleştirdiği konuşmada Atatürk’ün fikirlerinin her zaman yaşatılacağının altını çizdi.

“Atatürk Bizim İçin Bir Dünya Lideridir”

Kömür, Atatürk’ün sadece bir savaş kahramanı olmadığını, aynı zamanda ezilen milletlerin kurtuluş reçetesi olduğunu belirtti. “Atatürkçü olmak, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek, okumak, üretmek, bilime ve sanata önem vermektir. Mustafa Kemal, dünyada çocuklara bayram ilan eden ilk liderdir, kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan liderdir. Bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyetimizi çağdaş dünyada hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

“Atatürk’ün İlkeleri Bizim Yolumuzu Aydınlatıyor”

Kömür, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Atatürk’ün ilkelerini koruyacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik içinde sahiplenerek geleceğe taşıyacaklarını vurguladı. “Genel Başkan’ından sade üyemize, Gençlik ve Kadın Kolları’mızla birlikte Atatürk’ün mirasını sonsuza dek koruyacağımıza ant içiyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Atatürk’ün azmi ve kararlılığına duydukları derin saygıyı dile getiren Kömür, onu saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.