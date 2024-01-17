Kömür 'CHP olarak bu oyuna düşmeyeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür mesajında şu ifadelere verdi;

Saygıdeğer Silivri Halkı ve Değerli Basın Mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı olarak, sizleri 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hakkında aydınlatmayı görev bilirim. Bu süreçte, partimizin ve adayımızın kararlı duruşunu ve birlikteliğini vurgulamak isterim.

İlçe Başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulumuzun, Belediye Başkanı Adayımız Bora Balcıoğlu'nun kısacası örgütümüzün dışında gerçekleşen her türlü görüşme, sosyal medya paylaşımları ve yorumlar bizim denetimimiz dışındadır. Bu tür faaliyetler, çeşitli kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin bir sonucudur. Özellikle, Silivri'nin saygın yerel basınında bu durumların yansımasından dolayı üzüntü duyuyorum. Basın mensuplarımıza naçizane tavsiyem, gazetecilik etiğinin en temeli olan teyitli bilgi üzerine haber yazmak ve kamuoyuna doğru bilgi vermek minvalinde hareket ederek haberlerini bizimle teyit etmeleri ve doğru bilgiyi kamuoyuna sunmaları yönündedir. Doğrulanmamış haberler, maalesef ki ne bizim, ne de Silivri kamuoyu tarafından dikkate alınamaz.

Bizler, CHP Silivri İlçe Örgütü olarak, hiçbir zaman başkalarının etkisinde kalmadan, kendi kararlarımızla hareket ediyoruz. Bu duruşumuz, yerel seçimlerde başarıya ulaşma azmimizin bir göstergesidir. Dedikodu ve yanlış bilgilendirmelerle uğraşan bazı basın mensuplarının durumu ise üzücüdür.

Aday adayı olan yol arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, adayımız Bora Balcıoğlu'nun yanında duruyor ve onu destekliyoruz. Silivri için yürekten çalışıyor, hedeflerimize odaklanıyoruz. CHP'nin bayrağını Silivri Belediyesi'nde dalgalandırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Birilerinin unutulmaya yüz tutmuş isimlerini yeniden canlandırma çabasıyla hareket ederek kurguladığı kirli oyunun farkındayız bizler CHP Silivri ilçe örgütü olarak bu oyuna düşmeyeceğiz, Silivri'den İstanbul'a tam yol ileri diyerek seçim çalışmalarımızı en güçlü biçimde sürdürecek ve zaferle taçlandıracağız.

Son olarak, Silivri'de siyasi gündemi etkilemeye çalışan her türlü girişim ne olursa olsun, şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz, aynı zamanda Belediye Başkan Adayımız Bora Balcıoğlu, sadece kendi düşüncelerimize ve inançlarımıza güveniyoruz. Bu konuda herkese saygı ve anlayışla yaklaşmanın önemini vurgulamak isterim.