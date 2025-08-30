Kömür'den 30 Ağustos Mesajı: 'Atatürk'ün İzini Silemeyecekler!'

“Ne karar alırlarsa alsınlar, Atatürk’ün sevgisini bu milletin kalbinden söküp atamayacaklar”

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Atatürk Anıtı önünde yaptığı konuşmada, hem tarihî zaferin anlamına dikkat çekti hem de mevcut siyasi iktidara sert sözlerle yüklendi.

Kömür, 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık yürüyüşünün, 30 Ağustos 1922’de emperyalizme karşı kazanılan zaferle taçlandığını hatırlatarak, bu başarının sadece bir askeri zafer değil, Cumhuriyet’in temellerini oluşturan bir halk iradesi olduğunu vurguladı. “30 Ağustos, bir milletin kaderini kendi elleriyle yeniden yazdığı gündür” diyen Kömür, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” ilkesinin hâlâ aynı kararlılıkla savunulduğunu belirtti.

“Şafak Sökmek Üzere!”

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve hukuki krizlere de değinen İbrahim Kömür, bu süreci mütareke döneminin karanlık günlerine benzeterek, “Ama unutmayalım: Şafağa en yakın vakit, gecenin en karanlık anıdır” dedi.

“İktidar Atatürk'le Kavgalı”

Kömür konuşmasında mevcut iktidarın tutumuna da tepki gösterdi. “Lozan’ı tartışmaya açanlara kol kanat geriliyor. 10 Kasım’a gelen ara tatil bilinçli yapılıyor. Atatürk’ün izini silmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama başaramayacaklar!” sözleriyle iktidarın politikalarını eleştirdi.

“Cumhuriyet Halk Partisi Bu Mücadelenin Teminatıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın gerçek sesi ve umudu olduğunu vurgulayan CHP Silivri İlçe Başkanı, “Bu mücadeleyi Atatürk’ün yolunda, onun azmiyle sürdüreceğiz. Ne baskılar ne tehditler bizi yolumuzdan çeviremez” dedi.

“Yaşasın Atatürk, Yaşasın Zafer!”

Konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Kömür, “Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, özgürlüğümüzü koruyacağımıza söz veriyoruz” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.