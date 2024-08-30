Kömür'den 30 Ağustos mesajı

Mesajında, Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane stratejisinin, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ile taçlandığını vurgulayan Kömür, bu zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlığa olan bağlılığının en güçlü nişanesi olduğunu belirtti.

Başkan Kömür, Atatürk’ün 1 Eylül 1922 tarihli telgrafına atıfta bulunarak, “Garp cephesinde 26 Ağustos’ta başlayan taarruzumuz, Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi” sözlerini hatırlattı.

Kömür, Atatürk’ün bu zaferin ardından Cumhuriyet’i inşa etme yolunda hızla adımlar attığını ve Cumhuriyet’i “Barışın tatlı güneşi” olarak tarif ettiğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimizin aydınlık yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün, o gün atılan temeller üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Güzel ülkemiz, mutlaka ‘Barışın tatlı güneşi’ ile aydınlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda Başkan Kömür, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanları ve terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anarken, gazilere sevgi ve saygılarını sundu. Ayrıca, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.