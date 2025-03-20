Kömür'den Gözaltı Tepkisi: 'Bu Siyasi Bir Operasyondur'

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı gözaltı operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Parti binası önünde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Kömür, Esenyurt, Beşiktaş ve Beykoz belediye başkanlarının hukuki bir gerekçe olmadan cezaevinde tutulduğunu ifade ederek, halkın iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen süreci “hukuksuz bir darbe girişimi” olarak nitelendiren Kömür, “Türkiye Cumhuriyeti muz cumhuriyeti değildir” diyerek tepki gösterdi. Sabah saatlerinde 97 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Kömür, operasyonların siyasi olduğunu ve hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirtti.

“Milletin İradesinin Üzerinde Hiçbir Güç Yoktur”

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Kömür, “Bu bir basın toplantısı değil, bir bilgilendirme toplantısıdır. Burada toplanmamızın sebebi de budur. Herkes bilmelidir ki, milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

31 Mart 2024 seçimlerinde büyük bir zafer kazanan CHP’nin başarısını hazmedemeyenler olduğunu belirten Kömür, “Ama alışacaklar! Ülkeyi getirdikleri nokta, bizi iktidara taşıyacak noktadır. İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek ve bu ülkeye demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlükleri getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Üzerinden Siyasi Operasyon Yapılıyor”

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen süreci değerlendiren Kömür, “31 yıl önce alınmış bir diploma üzerinden siyasi bir kumpas hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi'nde rektör atamalarından itibaren yapılan değişikliklerle yönetim kendilerine uygun hale getirildi ve şimdi hukuksuz bir süreç başlatıldı” dedi.

CHP olarak bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerini belirten Kömür, “Bu kararın hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Yetkileri olmadığı halde böyle bir karar alanları tanımıyoruz! Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir! Bunu herkes bilmelidir” şeklinde konuştu.

“97 Kişi Gözaltına Alındı, Bu Siyasi Bir Operasyondur”

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 kişinin mali suçlar, 7 kişinin ise terör suçlamasıyla gözaltına alındığını belirten Kömür, bu operasyonun tamamen siyasi olduğunu vurguladı.

Hükümete çağrıda bulunan Kömür, “Kanunları geriye dönük işletmeye çalışırsanız, yarın herkesin oturduğu koltuk tartışmaya açılır. Bugün iktidar olanlar, yarın hesap vermek zorunda kalabilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri olarak buradan bir kez daha uyarıyoruz: Devri sabık yaratmayın! Kanunları geriye doğru işletmeyin! Aksi takdirde, işlettiğiniz bu kanunlar sizin başınıza bela olur” ifadelerini kullandı.

“Ekrem Başkanımıza ve Halkın İradesine Sahip Çıkacağız”

Ekrem İmamoğlu’na ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Kömür, açıklamanın ardından destek amacıyla Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne hareket edeceklerini duyurdu. “Katılmak isteyen arkadaşlarımız için araçlarımız hazır” diyerek destek çağrısında bulundu.