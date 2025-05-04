Kömür'den Özgür Özel'e yönelik saldırıya sert tepki

Açıklamasında saldırıyı en sert biçimde kınayan Kömür, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyor, bu çirkin ve kabul edilemez saldırıyı lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kömür açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasiye, siyaset kurumuna ve halkın iradesine yönelen her türlü saldırı, aslında yalnızca bir kişiye değil; özgürlüklere, ifade hakkına ve ortak yaşam kültürümüze yapılmış bir saldırıdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bu saldırının faili ve failleriyle ilgili sürecin titizlikle yürütülmesini temenni ediyoruz.”

