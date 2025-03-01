Kömür'den Ramazan Ayı Mesajı

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kömür, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni ederek, tüm Silivrililere sağlık, huzur ve bereket dileğinde bulundu.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini dile getirdi. Kömür, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan’a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diler, sofralarımızın bereketli, gönüllerimizin huzurlu olmasını temenni ederim."

Tüm Silivrililere hayırlı Ramazanlar dileyen Kömür, paylaşmanın ve yardımlaşmanın bu ayda daha da anlam kazandığını belirterek, Ramazan’ın getirdiği manevi huzurun toplumsal dayanışmayı artırmasını diledi.