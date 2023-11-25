Kömür fiyatları geçen seneden bu yana değişmedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların soğuması ile birlikte kömür ve odun satışları da hareketlendi. Kömür ve odun fiyatları, geçen seneki seviyelerini koruyor.

Kömür fiyatları geçen seneden bu yana değişmedi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde havaların soğuması ile birlikte kömür ve odun satışları da hareketlendi. Kömür ve odun fiyatları, geçen seneki seviyelerini koruyor.

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, vatandaşların ısınma ihtiyacı da arttı. Bandırma’da ısınmak için doğal gazın yanı sıra, odun ve kömürü de tercih eden vatandaşlar kömürcülerin kapısını çalmaya başladı. Kömür ve odun fiyatlarında bu yıl artış gözlemlenmezken, 27 yıldır kömürcülük yapan Niyazi Küçükkoyuncu fiyatlar ile ilgili bilgi vererek kömürün torbasının kalitesine göre 140-170 lira arasında değiştiğini söyledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Niyazi Küçükkoyuncu, “Fiyatlar geçen sene ile bu sene arasında fazla oynama yapmadı. Tabii kömürün kalitesine göre fiyatlar değişiyor. 25 kiloluk torba fiyatı, aşağı yukarı 140-170 lira arasında değişiyor. Odunun torba fiyatı ise kilosuna göre 100-130 lira civarında. Şu an piyasa fiyatları uygun diyebiliriz. Zaten bölgemizde genel anlamda doğal gaz kullanımı olduğu için biz kömürcüler de daha çok mangal kömüründen para kazanmaya başladık” dedi.