Kömür için değil, ömür için kazdılar

Adıyaman’da görev alan kömür madeni işçileri, enkazlarda yüzlerce can kurtardı. Madencilerin vatandaşları kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da arama ve kurtarma ekipleri, umudunu yitirmeyerek çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) bölgeye gönderilen yüzlerce madenci ise adeta maden kazar gibi enkazlarda çalışma yapıyor. Domuz damı ve boyunduruk sistemini kullanarak enkazları kazan madenciler, yüzlerce can kurtardı. Madencilerin vatandaşları enkaz altından kurtardıklarında yaşadıkları sevinç, kameraya yansıdı.

"Gerekirse elimizle kazarak ilerliyoruz"

Amasra’dan Adıyaman’a gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı Emin Özbek, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Kurduğumuz sistem ocaklardaki domuz damı ve boyunduruk sistemidir. Sıkıştırdığımız odun parçaları ile tavanın çökmesini önlüyoruz. Bu 90 ton civarında bir basınç tutuyor. Güvenlik önlemlerini alarak enkazlara rahat bir şekilde giriyoruz. Boyunduruk sistemi her zaman kurmuş olduğumuz bir sistem değil. Genelde domuz damı sistemi ile ilerleyebiliyoruz. Sarma dediğimiz kömür çıkartırken yöntemle ilerleyebiliyoruz. Klasik kömür çıkartma yöntemlerimizi burada da kullanabiliyoruz. Karşılaştığımız zorluklar ise kiriş altında kalan depremzedeler oluyor. Kirişleri parçalaması çok zor oluyor. Gerekirse kazma, kürek, çekiç, gerekir ise elimizle kazarak ilerliyoruz" dedi.

"Biz son bir nefes için burada kazmaya devam edeceğiz"

Kendilerini en çok sevindiren durumun enkaz altındaki kişileri sağ kurtarmak olduğunu belirten Özbek, "Burada bize en çok güç veren, 8 gün sonra bile bir canın kurtarılması. Bu burada tüm çalışan ekiplere moral kaynağı oluyor. Sevindirici haberler geldikçe daha mutlu kazmaya devam ediyoruz. Burada çıkan her nefeste kendi ailemizi düşünüyoruz. Empati yaparak çalışıyoruz. Bize güç veren ailelerimizin varlığı. Biz son bir nefes için burada kazmaya devam edeceğiz. Kömür için değil, ömür için kazıyoruz. Her vurduğumuz kazma, tırnaklarımızla kazdığımız her toprak bizim için umut. Biz yaklaşık 600 kişilik TTK ekibiyiz. Biz Amasra’dan 35 kişilik bir ekip olarak geldik. Bu zamana kadar 80’in üzerinde can ve bu kadar cenaze çıkarttık. Son canlı ve cenaze çıkana kadar kazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Devamlı o kişi ile diyalog halinde oluyoruz"

Enkaz altındaki vatandaşlarla sürekli diyalog kurarak şuurlarını açık tutmaya çalıştıklarını kaydeden Özbek, "Ses almamızdan itibaren devamlı o kişi ile diyalog halinde oluyoruz. Yanında kimse olup olmadığını soruyoruz. Bunları sorunca önlemlerimizi ona göre alıyoruz" şeklinde konuştu.