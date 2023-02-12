Kömür İşletmelerinin boş lojmanları depremzedelere yuva oluyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 8 sene önce özelleştirilip Türkiye Kömür İşletmelerinden E.U.A.Ş’ye devredilen 11 blok ve 150 daireden oluşan lojman elden geçirilip depremde mağdur olan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi tarafından E.U.A.Ş ile yapılan görüşmelerin ardından harekete geçen her iki belediye, Orhaneli ilçesindeki lojmandaki tadilatlar için kolları sıvadı. Bursalı bir inşaat şirketi tarafından kısa süre içerisinde bakımı ve onarımı yapılacak konutlar deprem bölgesinden gelen mağdur vatandaşların hizmetine açılacak.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Ülkemizin yaşamış olduğu bu deprem felaketinden dolayı tüm vatandaşlarımıza, tüm Türkiye’mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaşanan bu felaket sonrasında Orhaneli’nde 2015 yılında özelleştirmeyle boşalan Türkiye Kömür İşletmelerine ait olan lojmanlar şu anda E.U.A.Ş. bünyesinde bulunmakta E.U.A.Ş Doğalgaz Çevrim Santrali, Büyükşehir Belediyemiz, Orhaneli Belediyemiz, tüm kurum, kuruluşların ve hayırseverlerimizin desteği ile hazırlayacağımız buradaki boş 150 daire depremde mağdur olan ailelerin inşallah bir nebzede olsa yaralarını saracak. Dairelerin bugün itibari ile tamir ve tadilatına başlanıyor. İnşallah 15-20 gün içerisinde depremzede vatandaşlarımız, ailelerimiz buraya yerleşecekler. Hizmeti geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Depremzedelere tahsis edilecek lojmanlarda tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tüm konutlara ısınma için doğalgaz tesisatı döşenip dairelerin tüm bakımları tamamlandıktan sonra vatandaşlar birer birer yerleştirilecek.