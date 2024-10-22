Kömür 'Şans olarak kabul etmemiz, başlı başına bir garabet konusudur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Bebek Çetesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kömür, olayın ortaya çıkmasında bir annenin çabaları ve bir Cumhuriyet savcısının tehditlere rağmen geri adım atmamasının etkili olduğunu belirtti. Olayın devletin ihmal ve ihmalkârlığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Kömür, sağlık sistemindeki yozlaşmanın önlenmesi için hükümete çağrıda bulundu.

İbrahim Kömür, Yenidoğan Bebek Çetesi'nin çocuğu katledilen bir anne olan Sibel Koşal'ın şikâyeti ve cesur bir Cumhuriyet savcısının çabalarıyla gündeme geldiğini ifade etti. Kömür, savcının tehdit edilmesine rağmen olayı kamuoyuna yansıtmasının takdire şayan olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar konu açığa çıkmışsa da, devlet birimlerinin bu konulardan bihaber olması, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin dahi kullanılmış olması hem insani, hem siyasi, hem de vicdani olarak utanç vericidir.”

Kömür, bir annenin şikâyeti üzerine suçluların ortaya çıkarılmasını, devlet açısından utanç verici bir durum olarak değerlendirdi: “Suç şebekelerinin bir şekilde ortaya çıkarılması ve adalet önüne çıkarılmış olması dahi bir şans olarak kabul etmemiz, başlı başına bir garabet konusudur. Öyle bir hale gelmişiz ki, devletin görevini yapmasına şans demek ve toplumca buna sevinmek, ayrı bir utanç sebebi olsa gerek.”

22 yıldır iktidarda bulunan yönetimin ülkeyi getirdiği durumun, toplumda yasaların işlemesine bile sevinilir hale getirdiğini savunan Kömür, demokratik ülkelerde suçluların adalet önüne çıkarılmasının olağan bir devlet görevi olduğuna dikkat çekti: “Yasaların işlediği, suçluların adalet önüne çıkarıldığı ve yargılandığı meseleleri konuşmak, demokratik ülkelerde kimsenin aklına dahi gelmez. Çünkü demokratik sistemlerde bunlar, devletin asli ve olmazsa olmaz görevleridir.”

Pandemi döneminde fedakârca çalışan sağlık personeline yönelik saldırıları eleştiren Kömür, sağlık çalışanlarının bebek katilleri ile aynı kefeye konulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti: “Pandemi döneminde canları pahasına sağlığımızı korumaya çalışan doktor ve sağlık personelimizi, aşağılık bebek katili bir çete ile gölgelemek doğru olmaz.”

Kömür, iktidar tarafından zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik kullanılan söylemleri de eleştirerek, “‘Doktorlarımıza giderse gitsinler' deme anlayışı, kabul edebileceğimiz bir söylem ve siyaset değildir. Sağlık personelimizi onurlandırmak, bizim asli görevlerimiz arasındadır” dedi.

Kömür, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüne atıfta bulunarak sağlık çalışanlarının güvenilirliğine vurgu yaptı. Açıklamasında, suç örgütlerine bulaşmış bireylerin sağlık çalışanlarının itibarına zarar veremeyeceğini belirtti: “Sağlık ordumuz içinde çeteleşmiş katil bir grubun çıkarları uğruna bebek katilleri olabilecek gözü dönmüş hainler, sağlıkçılarımıza gölge düşüremezler.”

Kömür, hükümeti göreve davet ederek, sağlık sisteminde yer alan çürük yapıların bir an önce temizlenmesi ve özel hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi: “İktidar erkini elinde bulunduran hükümetin hemen şimdi, derhâl sağlık ordumuz içerisindeki çürük, insan sağlığıyla oynayan hainleri temizlemesini ve özel hastanelerin kamulaştırılmasını talep ediyoruz.”

Kömür, açıklamasının sonunda Silivri kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunarak, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.