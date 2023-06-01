Konforlu ulaşım için Büyükşehir yollarda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde asfaltlama sezonuna hızlı başladı. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için gece çalışan ekipler, günün 24 saati yollara konfor getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfaltlama sezonuna hızlı başladı. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin keesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Osmangazi İlçesi’nde pazar günleri semt pazarı kurulan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla sil baştan yenileniyor. Toplam 1200 metre uzunluğundaki cadde, 1800 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getiriliyor.

Yoğun çalışma

Kent merkezinde ekiplerin yoğun mesai harcadığı noktalardan biri de Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu’nun güneyinde bir alternatif güzergah oluşturulması için Balıklıdere üzerine yapılan köprü. Montajın tamamlandığı köprünün bağlantı yollarının asfaltlaması için de ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunun yanında Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel, İznik, Mustafakemalpaşa, Gemlik, Orhaneli, Yenişehir, Büyükorhan, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde de kazı dolgudan asfalt yenilemeye kadar her alanda yoğun bir çalışma sergiliyor.

Ulaşım ortak sorun

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinin de önceliklerinin farklı farklı olduğunu ancak ulaşım konusunun her ilçenin ortak sorunu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle hiçbir ilçede altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bu yıl yağışların uzun süre devam etmesi belki sahadaki çalışmaları biraz aksatmış gibi görülebilir ama biz plan dahilinde gece gündüz çalışarak asfaltlama programımızı uyguluyoruz. Özellikle merkezlerdeki ana arterlerde vatandaşlarıma bir rahatsızlık vermemek için çalışmaları geceleri yapıyoruz. Sahada gerçekten hummalı bir çalışma var. Ben öncelikle sahadaki tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışma süresince gösterdikleri sabır nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi