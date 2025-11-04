Konforlu ulaşım için yoğun mesai

Bursa’da konforlu ve kesintisiz ulaşım için altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi’nde kapsamlı altyapı yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından asfaltlama başladı.

‘Gülümseyen Bursa’ hedefiyle halkın yaşam standartlarını artırmak için kent genelinde projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını geliştirmek ve daha sağlıklı hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Ekiplerden yoğun mesai

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki Tuna Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı Tuna Caddesi’nde ilk etapta mevcut asfaltın kaldırılması için frezeleme işlemi yapan ekipler, daha sonra zemin dolgu çalışmaları yaparak altyapıyı güçlendirdi. Son aşamada 1.7 kilometrelik cadde boyunca asfalt kaplama ve yol çizgi düzenlemelerini yapacak olan ekipler, işlemlerin en kısa sürede bitirilmesi için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor. Etap etap yapılan çalışmalar kapsamında Tuna Caddesi üzerindeki kaldırımlar da yenilenecek.

Hedef, Nilüfer’deki trafik akışını rahatlatmak

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güzergahta belirli bölümler araç trafiğine kapatılırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor. Yapılan çalışmayla sadece Tuna Caddesi’nin değil, bölgedeki bağlantı yollarının da ulaşım kalitesini artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Nilüfer ilçesinin batı yakasındaki trafik akışının rahatlamasını da hedefliyor.