Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele'yi kabul etti.

Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Ondele, Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Ondele’nin, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu