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- Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Ondele, Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ondele’nin, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.