KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi Irak'ta etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın üst düzey yöneticisi olan KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi Raperin Kod Delal Azizoğlu'nu Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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  • 24.06.2022 10:55
  • Güncelleme: 24.06.2022 11:01
KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi Irak'ta etkisiz hale getirildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edinilen bilgilere göre, MİT’in sahadaki ajanları, Delal Azizoğlu’nun Süleymaniye’de bulunduğunu tespit etti. Örgütsel faaliyetleri tespit edilen Delal Azizoğlu’nun konumu saha elemanları tarafından belirlendi.

Kandil’in talimatı ile Süleymaniye’ye intikal eden Raperin Kod Delal Azizoğlu MİT’in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük bir gizlilik içinde Irak’ı terk etti.

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Raperin Kod Delal AZİZOĞLU’nun terör sicili kabarık

Delal Azizoğlu, 1992 yılında örgüte katıldı. Diyarbakır kırsalında sekiz yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdi. Daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldı.

2001 yılında Brüksel’de “sözde” Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu’nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçildi. Azizoğlu, Avrupa’da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize etti.

2013’te KCK adına Avrupa’da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize eden isim yine Azizoğlu oldu. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi. Daha sonra ise KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi ve PKK’nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK’ın yöneticisi oldu.

Bu tarihten itibaren, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirilen Azizoğlu, bu görevlerinin yanı sıra 2018 yılı itibarıyla KCK Yüksek Adalet Divanı yönetiminde yer alıyordu.

İHA

Editör
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