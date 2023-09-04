Konservatuvar öğrencisi olabilmek için ter döktüler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın sınavına katılan 5 ile 55 yaş arasındaki bin 370 öğrenci seçilebilmek için yeteneklerini konuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonu gerçekleştirildi. Güzel sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde, bale bölümünün sınavları SDKM’de, geleneksel sanatların sınavları Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, müzik branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapıldı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediye Konservatuarı’na seçilebilmek için ter döktü. Sınavlar için 15 komisyon oluşturuldu. Söz konusu komisyonlarda belediye konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile Kültür Bakanlığı sanatçıları görev aldı. Sınavlarda aday öğrencilerin sanat yetenekleri belirlenmeye çalışıldı. Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde duruldu. Bale branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakılırken, güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istendi. Geleneksel sanatlar sınavında ise üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı esas alındı.

7 bölüm ve 29 sanat branşında yapılan sınavlara 5 ile 55 yaş arasında bin 370 kişi katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavı’nın sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Konservatuvarın yeni eğitim dönemi kayıtları 6-7-8 ile 11-12 ve 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Konservatuvarda 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.