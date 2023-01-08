Konteyner evle tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’da konteyner ev yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner ev yüklü 16 MAZ 40 plakalı kamyonet, trafikte tehlikeli şekilde seyir etti. Konteyner ev büyüklüğü nedeniyle iki şeridi işgal etti. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.