Konteyner kentin yapımında son aşamaya gelindi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede kurulan konteyner kentte inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görev aldığı Elbistan’da yapımı tamamlandığında bölgedeki depremzedelere yaşam alanı olacak 300 konteyner kapasiteli alanda inceleme yaptı. Vali Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıkalmada, “Neredeyse tamamlanmak üzere olan konteyner kentte incelerde bulunduk. 300 konteynerlik yeni etap yaşam alanında sona doğru geliyor son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Konteyner kentimiz tamamlandığında çadır kentlerde kalan kardeşlerimizi bu bölgelere taşımaya başlayacağız. Gün geçtikçe güçleniyorsun Elbistan” dedi.