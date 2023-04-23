Konteynerde bayramlaşmalar devam ediyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’taki depremlerde sonrası yaşamlarını konteyner kentlerde sürdüren afetzedeler, bayrama da ilk kez konteyner kentte girdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Kahramanmaraş’ta yaşamlarını konteyner kentlerde sürdüren afetzedeler, bayrama da ilk kez konteyner kette girdi. Evlerini ve yakınlarını kaybetmenin verdiği üzüntüye rağmen bayramlık kıyafetlerini giyip, şeker ve kolonyalarını hazırlayan depremzedeler, yakınları ve konteynerdeki komşularını ziyaret ederek bayramlaştı. Konteyner kente gelen çok sayıda yardım gönüllüsü de beraberlerinde getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.

Ailesiyle birlikte yaşamlarını konteyner kentte sürdüren Ramazan Gönen, "Bizim için buruk bir bayram ama ailemiz yanımızda olduğu için mutluyuz. Ama toplum olarak büyük bir felaketten çıktık. Yine bayram olduğu zaman sevinç oluyor ama eskisi gibi olmuyor. Konteyner kentten yapandan Allah razı olsun. Bugünümüze şükürler olsun” şeklinde konuştu.

Depremden sonra ilk bayrama kavuştuklarını belirten Hülya Gönen, "İlk bayramımız çok şükür kavuştuk. Can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Bugüne şükür. Başımızı sokabileceğimiz bir yer var” diye konuştu.