Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde bir serada bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli’nde bir serada bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü yakınlarında bulunan bir çilek serasındaki konteyner henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen konteyner kullanılmaz hale geldi.