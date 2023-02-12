Konteynerler Bursa'dan yola çıktı

Afet bölgesinde gerek arama kurtarma gerekse de sosyal yaşama destek faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik’teki Dünya Göçebe Oyunları’nda sporcuların konakladığı 56 konteyneri deprem bölgesine gönderdi.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin hemen ardından Bursa’da büyük bir seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin deprem yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerinin yanında, içme suyu hatlarının iyileştirilmesi, hasarlı yolların bakımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanında, bölgedeki konaklama sorununun çözümü için de devreye girdi. Depremin ilk gününden buyana Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bizzat sahada çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla İznik ilçesinde bulunan konteynerler, deprem mağdurlarının konaklaması için Kahramanmaraş’a gönderildi.

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl İznik İlçesi’nde 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyu ağırlayan konteynerler, depremzedeler için geçici de olsa sıcak bir yuvaya dönüşecek. Her birinde 6 yatak ve 3 dolabın bulunduğu 56 konteyner, vinçlerle tırlara yüklenip yıla çıkarıldı.

Büyükşehir her yerde

Depremin hemen ardından başlatılan seferberlikler ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm birimlerini bölgeye gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarma çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, halen 622 personel, 102 iş makinesi, 76 araç ve 22 arama kurtarma aracıyla bölgede canla başla çalışıyor. BUSKİ’nin 2 adet su tankeri, 2 adet vidanjör, 10 arıza bakım onarım ekibi ve hasar tespiti için görevlendirdiği 10 mühendisle Kahramanmaraş’ta sürdürdüğü çalışmalarda önemli mesafe aldı. Önceliği sağlıklı içme suyu teminine veren BUSKİ, depremde hasar gören içme suyu hatlarını bir bir yeniliyor.

Yollara Büyükşehir imzası

Depremde hasar gören yollar nedeniyle aksayan ulaşım, önemli bir sorun olarak ortaya çıkarken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de gece gündüz demeden yollardaki çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yönlendiren ekipler, Balıkalan Mahallesi bağlantı yolundaki çalışmaları tamamlarken, aynı zamanda enkaz kaldırma çalışmalarına da iş makineleriyle destek veriyor.

Başkan Aktaş, Hatay’da

Bu arada Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Gaziantep’e koordinasyon için görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki çalışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay’da görevlendirildi. İslahiye ve Nurdağı’nda gece gündüz demeden gerek yardımların sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, gerekse de arama kurtarma ve sosyal yaşama destek çalışmalarıyla başarılı bir performans ortaya koyan Başkan Aktaş, gece Hatay’a hareket etti.

Dua ve desteklerinizi esirgemeyin

Başkan Aktaş, Hatay yolunda yaptığı açıklamada, depremden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle geldiği Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaraları sarmak için canla başla çalıştıklarının altını çizdi. Çalışmaların bölgede halen devam ettiğini ve önemli bir mesafe alındığını kaydeden Başkan Aktaş, “An itibariyle bakanlığımızın talimatıyla Hatay’a yola çıktık. Orada da çalışmalara katkı vereceğiz. Bursalı hayırseverlere ve kurum çalışanlarıma güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bakanlarıyla, kurumlarıyla, askeriyle, polisiyle, belediyeleriyle, STK’larıyla devlet millet el ele sarılacağız, yaraları saracağız. Dualarınızı ve desteklerinizi depremzedelerden esirgemeyin” diye konuştu.