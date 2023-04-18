Konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruldu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya öncülüğünde Elbistan'daki konteynır kentlere bilişim sınıfı kuruldu.

Konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruldu
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya öncülüğünde Elbistan’daki konteynır kentlere bilişim sınıfı kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya öncülüğünde bölgedeki konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruluyor. Vali Kızılkaya, yaptığı paylaşımda, “Yavrularımızın eğitimlerinde ihtiyaçları olan teknolojik alt yapıyı kurmaya devam ediyoruz. Elbistan’daki konteynır kentlerde Bilecik Valiliği olarak bilişim sınıfları oluşturarak kullanıma sunuyoruz. Her şey çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.