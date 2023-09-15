Kontrol noktasında üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde güvenlik kontrol noktasında durdurulan araçta bulunan şüphelinin üst aramasında 198,33 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kontrol noktasında üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde güvenlik kontrol noktasında durdurulan araçta bulunan şüphelinin üst aramasında 198,33 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişinde oluşturulan güvenlik kontrol noktasında denetim yaptı. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta hareketlerinden şüphelendikleri K.C.’nin üstünü arayan polis, 198,33 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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