Meme kanserinde ’kontrol sende’ etkinliğine katılan Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ve Eşi Reva Beray Özarslan farkındalığa destek oldu.

Meme kanseri farkındalık ayı için kurulan standa gelen Nilüfer Kaymakamı Dr.Mustafa Özarslan ve Eşi Reva Beray Özarslan, kadınları meme sağlığı konusunda bilinçlendirilerek, kendi kontrollerini yapabileceklerini ve erken teşhise imkân tanıyan bu kontrolün ileride ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında hayat kurtaracak kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, "Ekim ayı boyunca kansere karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Kendinize ayıracağınız bir saat, erken teşhis ve meme kanserinden kurtulmanızı sağlayabilir. Unutmayın, küçük alışkanlıklar büyük fark oluşturur" dedi.