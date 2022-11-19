Kontrolden çıkan araç Ankara'nın kapısına çarptı

Kontrolden çıkan araç Ankara’nın İstanbul kapısına çarptı. Bir kişi yaralandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara’ya yapılan 5 kapıdan biri olan İstanbul kapısına kontrolden çıkan bir araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kapının sağ ayağına çarpan araçta bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kapıda ise büyük hasar oluştu.