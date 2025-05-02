Kontrolden çıkan araç ormana uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alana uçan SUV tipi araçta sürücü hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç ormana uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alana uçan SUV tipi araçta sürücü hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Savaş Büyükkaya (46) idaresindeki 68 FH 275 plakalı SUV araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kaza sonucu sürücü Savaş Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki yolcular Gülşah E. (33), M.B. (8) ile M.B. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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