Kontrolden çıkan cip, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolünden çıkan cip, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolünden çıkan cip, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
D-650 Karayolu Poyrazlar Gölü Tabiat Park mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, A.C. idaresindeki 54 AHR 820 plakalı Jeep marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.