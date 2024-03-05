Kontrolden çıkan hafif ticari araç araziye devrildi: 1 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, araziye devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, araziye devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Ada Caddesi Osmanbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.A. idaresindeki 16 AGT 477 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak araziye devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.